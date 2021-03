Würzburg. Die Bewohner des Landkreises Würzburg können sich freuen: Bei einer Corona-Inzidenz von unter 35 haben sie mehr Freiheiten als andere Regionen.

Entsprechend der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gelten ab dieser Woche für den Bereich des Landkreises Würzburg folgende Regelungen:

Kontaktbeschränkung: Treffen sind möglich von maximal zehn Personen aus maximal drei Haushalten. Kinder unter 14 Jahren werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Öffnung des Einzelhandels: Der Einzelhandel kann öffnen wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kunden eingehalten werden kann; die Zahl der gleichzeitig anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 Quadratmeter für den 800 Quadratmeter übersteigenden Teil der Verkaufsfläche. In den Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in den Eingangs- und Warteflächen vor den Verkaufsräumen und auf den zugehörigen Parkplätzen gilt für das Personal Maskenpflicht und für die Kunden und ihre Begleitpersonen FFP2-Maskenpflicht. Es muss ein ausgearbeitetes Schutz- und Hygienekonzept vorliegen, das der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde auf Verlangen vorgelegt wird.

Öffnung von Kulturstätten: Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten können ab dieser Woche unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen öffnen. Auch hier gilt die Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstandes, FFP2-Maskenpflicht sowie das Vorhandensein eines ausgearbeiteten Schutz- und Hygienekonzeptes.

Sport: Kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis zu zehn Personen im Freien und Außensportanlagen ist möglich. Weiter ist kontaktfreier Sport für Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren im Freien möglich, auch auf Außensportanlagen.

Wird die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über- oder unterschritten, wird dies mit einer amtlichen Bekanntmachung, über die Homepage und die sozialen Kanäle des Landkreises Würzburg sowie per Pressemitteilung veröffentlicht. Die Änderungen gelten dann ab dem zweiten Tag nach der Drei-Tage-Über- oder Unterschreitung, frühestens jedoch am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung des Datums.

Schule und Kindertageseinrichtungen: Inzidenzabhängige Öffnungsmöglichkeiten gibt es ab dem 15. März.

Gastronomie: Inzidenzabhängige Öffnungsmöglichkeiten gibt es frühestens ab dem 22. März vor. pm