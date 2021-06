Mehr als 241 000 Bürger mindestens einmal geimpft

Würzburg. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für den Landkreis Würzburg am Montag, 21. Juni, eine 7-Tage-Inzidenz von 11,1 bekanntgegeben.

In den beiden Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg wurden laut RKI-Dashboard insgesamt 129 121 Impfungen verabreicht. 70 847 Personen erhielten hier ihre Erstimpfung, 58 274 Personen wurden bereits zum zweiten Mal geimpft. In den Kliniken wurden insgesamt 24 638 Impfungen verabreicht, davon 12 419 Erstimpfungen und 11 949 Zweitimpfungen. In den Praxen erfolgten 87 987 Impfungen, davon 58 550 Erst- sowie 29 437 Zweitimpfungen. Insgesamt wurden bislang somit 241 476 Impfungen in Stadt und Landkreis abgegeben, 141 816 Erstimpfungen sowie 99 660 Zweitimpfungen.

Damit sind 49,0 Prozent der Bürger in Stadt und Landkreis Würzburg erstgeimpft, bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 34,5 Prozent.

Zum Vergleich: Bayernweit wurden bislang 47,8 Prozent der Bürgerinnen und Bürger erstgeimpft, bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 30,7 Prozent. pm

