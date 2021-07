Matthäus-Statue am Lastenkran

Würzburg. Am Lastenkran eines Lkw ist am Montagvormittag die Statue des Apostels Matthäus vor dem Hauptportal der Würzburger Marienkapelle am Unteren Markt eingeschwebt.

Der Steinbildhauer Boris Rycek aus Würzburg schuf die 400 Kilogramm schwere und etwa 1,60 Meter hohe Figur aus grünem Sandstein. Bezahlt hat das Werk eine Stifterin, die anonym bleiben möchte, sagte Christian Englert von der Kirchenverwaltung der Marienkapelle. Damit fehle in der Reihe der zwölf Apostel im Chorraum der Bürgerkirche aus dem Mittelalter jetzt nur noch der Apostel Simon. Die originalen Holzskulpturen der zwölf Apostel wurden bei der Zerstörung Würzburgs am 16. März 1945 ein Raub der Flammen.

Neue Matthäus-Statue für die Marienkapelle: Am Lastenkran eines Lkw wurde die 400 Kilogramm schwere Figur transportiert. © Markus Hauck/pow

Pfarrer Dr. Matthias Leineweber, Rektor der Marienkapelle, wird die neue Figur am Dienstag, 13. Juli, um 7.30 Uhr bei der Messe in der Marienkapelle, die er gemeinsam mit Dompfarrer Domkapitular Stefan Gessner feiert, segnen.

In den folgenden Tagen wird Rycek die Matthäus-Statue dann, unterstützt von seinen beiden Söhnen Michael und Daniel, in luftiger Höhe montieren – „ausschließlich mit Muskelkraft und der Hilfe eines Flaschenzugs“, wie er betonte. mh/pow

