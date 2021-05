Mann schwer verletzt

Rottenbauer. Ein Motorradfahrer wurde am Mittwochnachmittag in Rottenbauer (Landkreis Würzburg) schwer verletzt. Gegen 16 Uhr war der 56-jährige Landkreisbewohner mit seinem Motorrad den Rottenbauerer Grund von Rottenbauer kommend in Richtung Würzburg unterwegs.

In einer Linkskurve geriet er mit seinem Kraftrad in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken kippte das Zweirad auf die rechte Seite, schlitterte etwa 20 Meter über den Asphalt und kam auf der Gegenfahrspur zum Liegen. Bei dem Sturz erlitt der Fahrer mehrere Knochenbrüche und eine Kopfverletzung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bei der Unfallaufnahme ein Gutachter vor Ort. Das Motorrad wurde sichergestellt. Für die Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise komplett gesperrt werden.