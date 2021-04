Dettelbach. Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Dettelbach (Landkreis Kitzingen) erlitt ein 67-Jähriger eine Rauchgasvergiftung. Der Dachstuhl sowie die Wohnräume im Obergeschoss wurden stark beschädigt. Das Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude konnte durch den tatkräftigen Einsatz der Feuerwehren verhindert werden. Der Bewohner des Anwesens wird in einer Klinik behandelt.

Gegen 16.25 Uhr am Montag war der Rettungsleitstelle das Feuer gemeldet worden. Der 67-jährige Bewohner des Anwesens hatte sich selbst in Sicherheit gebracht, musste aber mit einer leichten Rauchgasvergiftung in einer Klinik behandelt werden.

Das Einfamilienhaus wurde stark beschädigt, das Obergeschoss ist unbewohnbar. Auch die angrenzende Scheune dürfte leicht beschädigt worden sein. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt.