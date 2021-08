Mann musste gerettet werden

Würzburg. Zu einem aufwendigen Rettungseinsatz kam es am Samstag gegen 21.15 Uhr in Würzburg. Ein 46-jähriger Mann war mit einem Bekannten am Kranenkai unterwegs und wollte Richtung Wasser klettern. Hierbei fiel er einige Meter tief auf die Steinvorsprünge und klagte danach über starke Rückenschmerzen. Er konnte sich nicht eigenständig aus seiner misslichen Lage befreien. Die Berufsfeuerwehr Würzburg und die Polizei Würzburg-Stadt mussten dafür den Bereich rund um den Kranenkai sperren. Die Bergung des Verletzten konnte nur mit einer Drehleiter und einer Trage erfolgen. Zahlreiche Passanten verfolgten das nicht alltägliche Spektakel. Der 46-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine lebensgefährliche Verletzung konnte bereits vor Ort vom Notarzt ausgeschlossen werden.

