Mann mit Messer bedroht

Würzburg. Zu einer Auseinandersetzung kam es am Montag in einer Würzburger Asylbewerberunterkunft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 22 Uhr waren ein 22-jähriger irakischer Staatsangehöriger und ein 26-jähriger Syrer im Waschraum der Gemeinschaftsunterkunft in der Veitshöchheimer Straße aneinandergeraten. Der Jüngere holte daraufhin ein Messer aus seinem Zimmer, bedrohte den 26-Jährigen damit und wollte ihn nach jetzigem Ermittlungsstand damit verletzen.

Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen wenig später in seinem Zimmer fest. Er wurde am Dienstagnachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Mit Entscheidung vom 30. Juni hob das Landgericht den Haftbefehl auf, da nur eine Bedrohung angenommen und eine Fluchtgefahr verneint wurde. Der Beschuldigte wurde auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2