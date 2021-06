Mann mit Messer bedroht

Würzburg. Seit Donnerstag befindet sich ein 24-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Er soll am Mittwochabend einen 21-jährigen Passanten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Der Tatverdächtige, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen eines anderen Raubdelikts vorlag, sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Aufgelauert

Der 24-Jährige soll seinem Opfer am Mittwoch kurz nach 20 Uhr in der Fußgängerunterführung in der Grombühlstraße aufgelauert sein und ihn von hinten mit einem Messer bedroht haben, um die Herausgabe von Bargeld zu erzwingen. Offenbar hatte der Beschuldigte nicht damit gerechnet, dass sein Gegenüber über Kampfsporterfahrung verfügt.

Vorläufig festgenommen

In der Auverastraße an der Nordtangente brachte der Geschädigte den Tatverdächtigen zu Boden. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung machte sich der 24-Jährige schließlich aus dem Staub.

Unmittelbar nach Eingang des Notrufs fahndete die Würzburger Polizei nach dem flüchtigen Täter. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Beschuldigte letztlich in einer Wohnung in Grombühl lokalisiert, vorläufig festgenommen und der Kriminalpolizei Würzburg überstellt. Wie sich in der Folge herausstellte, war gegen den Festgenommenen erst am Vortag ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines vorangegangenen Raubdelikts erlassen worden.

Halskette gestohlen

Hintergrund ist ein Vorfall am Abend des 9. Mai , bei dem der Mann im Bereich der Juliuspromenade mit einem 23-Jährigen aneinander geraten sein und ihm gewaltsam eine Halskette entwendet haben soll. Der Mann wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. pol