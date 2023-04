Würzburg. In einer Würzburger Diskothek kam es am Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinadersetzung. Hierbei schlug laut Polizei ein bislang unbekannter Täter einem anderen Besucher mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Der Geschädigte erlitt dadurch vermutlich einen Nasenbeinbruch. Der unbekannte Schläger konnte vor Eintreffen der Polizei flüchten und wird mit 1,75 cm Körpergröße und einem geschätztem Alter von 30 Jahren beschrieben.

