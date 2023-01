Mann in Aschaffenburg widersetzt sich Festnahme

Aschaffenburg. Als zwei Polizeibeamte am Hauptbahnhof Aschaffenburg einem Mann eröffneten, dass er per Haftbefehl gesucht wird, versuchte er zu flüchten. Am Donnerstagnachmittag (19. Januar) überprüften zwei Beamte der Bundespolizei Würzburg am Aschaffenburger Hauptbahnhof einen 25-jährigen. Beim Abgleich seiner Personalien wurden zwei offene Haftbefehle festgestellt. Als die Polizisten ihm die Festnahme erklärten, versuchte er die Flucht zu ergreifen. Es kam am Bahnsteig zu einem Gerangel, im Laufe dessen der deutsche Staatsangehörige erheblichen Widerstand gegen seine Arrestierung leistete. Die beiden Bundespolizisten erlitten hierbei Verletzungen, konnten den Gesuchten jedoch trotzdem Handschellen anlegen und zur nahegelegenen Dienststelle bringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben der Verbüßung seiner Restfreiheitsstrafe von 92 Tagen erwartet ihn jetzt noch ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.