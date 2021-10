Mann geschlagen und Auto beschädigt

Würzburg. Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Veitshöchheimer Straße wurde durch den Tankstellenpächter am späten Samstagabend eine Gruppe von Personen festgestellt. Durch mehrere Mitglieder der Gruppe wurde auf dem Tankstellengelände uriniert. Darauf durch den Tankstellenpächter angesprochen, reagierte eine Person aus der Gruppe verbal aggressiv, beleidigte den Tankstellenpächter und schlug diesen ins Gesicht. Der Mann wehrte sich, worauf der Täter flüchtete.

Am frühen Sonntagmorgen wurde dann gegen 2 Uhr durch einen Zeugen mitgeteilt, dass er aus seiner Wohnung in der Pleicherpfarrgasse beobachtet habe, wie ein Mann bei einem parkenden Pkw zuerst die Mülltonne auf das Fahrzeug warf und dann die Scheibenwischer des Pkw abriss. Der Zeuge erkannte den Täter, da dieser im gleichen Haus wohnt. Bei Eintreffen der Streifen stand der 29-Jährige in unmittelbarer Nähe des beschädigten Autos. Nach Ansprache durch die eingesetzten Beamten wurde er ausfällig und schrie herum. Plötzlich öffnete er unvermittelt die Hose und zeigte sein Glied hervor. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um den Täter der Körperverletzung in der Veitshöchheimer Straße. Der 29-Jährige kam in Sicherheitsgewahrsam. Die Polizei Würzburg hat Ermittlungen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses aufgenommen.