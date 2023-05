Mann entkleidet sich mitten auf dem Würzburger Marktplatz

Würzburg. Bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag kam es zu einem Vorkommnis, bei welchem eine Streife der Würzburger Sicherheitswacht einschreiten musste. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum benannten Zeitpunkt fiel zwei Mitarbeitern der Sicherheitswacht auf dem Markplatz in Würzburg eine Person auf, welche im Begriff war sich zu entkleiden. Der 24-jährige Mann aus Würzburg befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und entledigte sich nach und nach seiner Kleidung. Er zog deshalb bereits die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich.

Es gelang der Streife der Sicherheitswacht den Mann, der offensichtlich Hilfe benötigte, durch Zureden in ein Gespräch zu binden, bis eine verständigte Polizeistreife herbeieilte. Die Person wurde anschließend in Schutzgewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Glücklicherweise stabilisierte sich sein Zustand und er konnte später in die Obhut von Angehörigen übergeben werden.