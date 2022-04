Würzburg. Mehrere osteuropäische Lkw-Fahrer gerieten am Samstag auf der Rastanlage Würzburg-Süd an der A 3 in Streit. Ein 36-Jähriger griff daraufhin zu einem Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein, der dabei schwer verletzt wurde. Der Aggressor konnte festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Er erließ Haftbefehl.

