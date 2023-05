Obernbreit. Am Sonntagabend ist es beim Aufstellen des Maibaums in Obernbreit (Landkreis Kitzingen) zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen. Der Baum stürzte beim Aufstellen um und erfasste einen 22-Jährigen. Er erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Helikopter in ein Krankenhaus. Auch ein 61-Jähriger wurde getroffen, er erlitt leichtere Verletzungen. Die Kitzinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

