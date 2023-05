Maibäume in Bütthard, Gaurettersheim und Oesfeld angesägt

Bütthard. In den frühen Morgenstunden des 1. Mai wurden der Polizeiinspektion Ochsenfurt gleich drei beschädigte Maibäume in Bütthard, Gaurettersheim und Oesfeld mitgeteilt. Glücklicherweise ist nach Angaben der Polizei in allen drei Fällen kein Personenschaden zu beklagen.

Fall 1: Gegen 5.30 Uhr wurde am Marktplatz in Bütthard von bislang unbekannten Personen der Maibaum angesägt. Durch einen Anwohner konnten drei Personen festgestellt werden, die mit einem roten Audi zur Örtlichkeit gefahren kamen. Eine der drei männlichen Personen beschädigte den Maibaum mit einer Kettensäge so, dass der Baum in der Festigkeit geschwächt wurde und von der Feuerwehr daraufhin umgelegt werden musste. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug mit den Tätern in Richtung Höttingen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert.

Fall 2: Zwischen 3.55 und 5.40 Uhr wurden in Oesfeld durch einen Anwohner mehrmals Geräusche einer Kettensäge wahrgenommen. Hier stellte der Anwohner ebenfalls einen roten Audi mit drei männlichen Personen fest. Durch eine der drei Personen wurde der Maibaum in der Büttharder Straße mit einer Kettensäge zersägt und gefällt. Der Sachschaden wird hier auf etwa 25 Euro geschätzt.

Fall 3: Zwischen 5.15 und 7 Uhr wurde in der Insinger Straße in Gaurettersheim der Maibaum bis zur Stammmitte angesägt. Durch die örtliche Feuerwehr wurde die Gefahr beseitigt, der Maibaum gekürzt und wieder neu aufgestellt. Erst nach diesen Maßnahmen wurde hier die örtliche Polizeidienststelle in Kenntnis gesetzt.

Zeugen, die zu den drei Fällen Hinweise geben können, sollen sich unter Telefon 09331/8741130 bei der Polizei melden.