Mädchen von Parkbank gezogen

Volkach. Eine kurz vor Schulbeginn auf einer Parkbank sitzende Schülerin wurde am Freitag von einem bislang Unbekannten am Arm gepackt und von der Bank gezogen. Die Schülerin befand sich gegen 7.40 Uhr auf dem Weg zur Volkacher Grund- und Mittelschule und machte in einem kleinen Park eine kurze Pause. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich der 13-Jährigen, packte sie am Arm und zog sich in Richtung Straße. Das Mädchen leistete erhebliche Gegenwehr und konnte sich losreißen. Der Täter ließ daraufhin vor ihm ab und flüchtete in einem dort geparkten dunklen Pkw. Anschließend rannte die 13-Jährige in ihre Schule und informierte die Lehrer über den Vorfall. Eine sofort nach der Alarmierung der Polizei eingeleitete Großfahndung der Kitzinger Polizei führte bislang nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die Schule organisierte unverzüglich über das Schulamt ein Betreuungsangebot für das Mädchen sowie alle anderen Schüler und informierte mit einem Brief an die Eltern über den Vorfall. Die Polizei Kitzingen zeigt weiterhin in Volkach und speziell auf den Schulwegen eine erhöhte Präsenz.

