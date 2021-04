Mädchen ins Gleisbett geschubst

Würzburg. Ein unbekannter Täter schubste aus einer Jugendgruppe heraus ein Mädchen vom Bahnsteig in die Gleise. Am Samstag fuhr eine 17-Jährige mit der Regionalbahn von Würzburg aus nach Winterhausen. Am Bahnhof lief sie nach dem Aussteigen gegen 14.10 Uhr an einer Jugendgruppe vorbei. Eine Person aus dieser Gruppe schubste das Mädchen von hinten in das Gleis, wodurch es sich leicht verletzte. Ein Mädchen half der jungen Frau, den Gleisbereich wieder zu verlassen. Die 17-Jährige lief zu ihren Eltern, die die Polizei informierten. Vor Ort in Winterhausen konnte die Polizei bislang keine Personen oder Zeugen ermitteln. Sie sucht die Gruppe und das Mädchen, das Hilfe geleistet hat. Hinweise werden unter Telefon 0931/322 59 0 entgegengenommen.

