Lottostelle überfallen

Würzburg. Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag eine Lottoannahmestelle in Heidingsfeld überfallen. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Pistole, entwendete einen Behälter mit Losen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Räuber. Gegen 17.20 Uhr hatte sich der Raubüberfall in der Klingenstraße ereignet. Nachdem der Täter die Mitarbeiterin bedroht hatte, soll er dem ebenfalls anwesenden Ladenbesitzer ins Gesicht geschlagen und ihn dadurch leicht verletzt haben. Der Täter machte sich anschließend mit seiner Beute aus dem Staub. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen sollen sich unter Telefon 0931/4571732 bei der Polizei melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1