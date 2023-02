Lkw-Reifen macht sich auf A3 selbstständig

Waldbrunn. Ein Lkw-Reifen hat sich am Donnerstagmorgen auf der A3 bei Waldbrunn (Landkreis Würzburg) selbstständig und verursachte laut Polizei an einem nachfolgenden Pkw Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Gegen 6 Uhr teilte ein 51-jähriger BMW-Fahrer der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried mit, soeben über einen Lkw-Reifen gefahren zu sein. Dieser sei, als er sich auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg, auf Höhe der Gemeinde Waldbrunn, auf dem mittleren von drei Fahrstreifen befand, auf ihn zugerollt.

Der Reifen muss sich demnach unmittelbar vor dem Unfall von einem Lkw gelöst haben. Auch dass er von der Gegenfahrbahn über die Mittelschutzplanke geschleudert wurde ist, so die Polizei, nicht auszuschließen. Der Reifen dellte die gesamte linke, vordere Seite des Pkw ein. Zudem wurden Motorhaube und Windschutzscheibe beschädigt. Der Schaden wurde auf rund 20.000 Euro beziffert. Verletzt wurde zum Glück niemand.

