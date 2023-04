Lkw mit 40 Tonnen Jodsalz brannte lichterloh

Estenfeld. Die A 7 bei Estenfeld musste gestern Abend für über vier Stunden in Richtung Kassel voll gesperrt werden. Der Grund war ein Lkw, beladen mit 40 Tonnen Jodsalz, der in Flammen stand. Gegen 22.30 Uhr war ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen auf der A 7 in Richtung Kassel unterwegs. Auf Höhe der Gemeinde Estenfeld schlugen plötzlich Flammen aus seinem Auflieger. Er blieb auf dem Seitenstreifen stehen und schaffte es gerade noch seine Sattelzugmaschine vom Auflieger abzukoppeln, um siein Sicherheit zu bringen. Dabei zog er sich jedoch eine Rauchgasvergiftung zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Auflieger inklusive 40 Tonnen Speisesalz wurden dabei völlig zerstört. Grund für den Brandausbruch war vermutlich ein technischer Defekt. Der Sachschaden wird auf rund 50000 Euro beziffert.



