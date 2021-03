Höchberg. Ein Lkw ist am Dienstagnachmittag bei Höchberg (Landkreis Würzburg) umgekippt. Die Ladung in Form von Holzhackschnitzel verteilte sich auf der B8, so dass diese für die Dauer der Bergungsarbeiten teilweise gesperrt war. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 80000 Euro geschätzt.

