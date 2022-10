Lkw-Fahrer bei Geiselwind mit drei Promille unterwegs

Geiselwind. Ein 45-jähriger Berufskraftfahrer war am Samstag gegen 21 Uhr auf der A 3 mit seinem Sattelzug in Richtung Nürnberg unterwegs und fiel über mehrere Kilometer durch seine extrem unsichere Fahrweise auf.

Mehreren Verkehrsteilnehmern gelang es, den Fahrer des Sattelzuges zum Anhalten zu bewegen.

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried war der Grund für die Fahrweise sogleich gefunden. Ein freiwilliger Alkoholtest beim Lkw-Fahrer ergab einen Wert von 3,0 Promille. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Ausnüchterung des stark alkoholisierten Mannes in einem Haftraum der Polizei. Nachdem der Kraftfahrer über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt, wurde er erst nach Hinterlegung einer Sicherheit für das laufende Strafverfahren wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Sattelzug kippt um Mehrere Tonnen Steine auf der A81 bei Untergruppenbach Mehr erfahren Auto Angepasstes Fahren für ein langes Reifen-Leben Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1