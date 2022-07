Lkw brannte lichterloh

Würzburg. Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Mittwochmorgen auf einem Autohof an der A 7 ein mit Kühlschränken beladener Lkw in Brand geraten. Eine Person wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Als die erste Streifenbesatzung kurz nach 1 Uhr am Einsatzort eintraf, brannte der mit Kühlschränken beladene Transporter lichterloh. Andere Berufskraftfahrer hatten ihre Gespanne rechtzeitig außer Reichweite gebracht. Lediglich ein Sattelzug wurde durch die Hitze leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach Angaben der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.