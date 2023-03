Literarische Höhepunkte

Würzburg. Ein abwechslungsreiches Programm mit unterschiedlichen Facetten literarischer und gesellschaftlicher Themen und Formen erwartet die Besucherinnen und Besucher im Falkenhaus zwischen dem 30. März und 25. Mai.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eröffnet wird das bunte Repertoire an Lesungen mit einer Kooperationsveranstaltung mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Würzburg aus Anlass des Equal Pay Days. Die Journalistin, Autorin und Moderatorin Mareice Kaiser liest am 30. März aus ihrem aktuellen Sachbuch „Wie viel: Was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht“.

Am 18. April ist die Schauspielerin und Schriftstellerin Adriana Altaras zu Gast. „Besser allein als in schlechter Gesellschaft“ – in ihrem neuen Roman erzählt sie die Lebensgeschichte ihrer Tante. Einer Frau, die 101 Jahre alt wurde, die spanische Grippe, das KZ und ihre norditalienische Schwiegermutter überlebte. Adriana Altaras entwirft ein zartes, bewegendes und zugleich irre komisches Porträt einer wunderbar kapriziösen Frau.

Mehr zum Thema Lesung Gedenken an Zerstörung Würzburgs Mehr erfahren

Neben etablierten und bekannten Autoren heißt das Team der Stadtbücherei im Rahmen von Literatur Live auch die Newcomer der literarischen Szene willkommen. Am 26. April stellt die junge Autorin Caroline Wahl ihren Debütroman im Falkenhaus vor. Mit „22 Bahnen“ hat sie eine raue und gleichzeitig zärtliche Geschichte über ein Familienleben geschrieben, das sich eindrucksvoll mit der Frage auseinandersetzt, wie das Glück im Spannungsfeld zwischen Verantwortung und Freiheit zu finden ist. Ein starkes Debüt, das unter die Haut geht.

Ein literarischer Höhepunkt verspricht die Lesung am 28. April mit der Bestsellerautorin und Journalistin Fatma Aydemir zu werden. In „Dschinns“, ihrem zweiten veröffentlichten Roman, der 2022 für den Deutschen Buchpreis nominiert war, porträtiert sie die deutsch-türkische Familie Yilmaz.

Bereits zum zweiten Mal besucht Markus Orths am 11. Mai die Stadtbücherei. Im Gepäck hat er seinen atemberaubend spannenden Roman „Mary & Claire“. Die schaurig-schöne Geschichte, der eine wahre Begebenheit zugrunde liegt, handelt von den beiden Stiefschwestern und Schriftstellerinnen Mary Shelley und Claire Clairmont, die 1816 der Enge Londons entfliehen.

Grandios abgerundet wird Literatur Live schließlich mit dem renommierten Schweizer Autor Peter Stamm. Am 25. Mai präsentiert er seinen neuen Roman „In einer dunkelblauen Stunde“.Die Lesung mit Peter Stamm wird von einer Gebärdendolmetscherin übersetzt.

Alle Lesungen beginnen um 19.30 Uhr im Lesecafé der Stadtbücherei im Falkenhaus. Infos unter www.stadtbuecherei-wuerzburg.de.