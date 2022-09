Linienbus kollidiert in Würzburg mit Pkw

Würzburg. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw kam es am Freitagabend in Würzburg-Rottenbauer. Insgesamt acht Personen wurden leicht verletzt.

Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Hyundai die Würzburger Straße in Richtung B19. Hierbei übersah sie nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei einen Linienbus, welcher in Richtung Würzburg unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die drei Insassen des Pkw, darunter ein einjähriges Kleinkind, wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und für weitere Untersuchungen in Würzburger Kliniken gebracht.

Fünf Insassen des Linienbusses wurden ebenfalls leicht verletzt, konnten aber vor Ort entlassen werden.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Zudem wurde eine Ampel beschädigt. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.