„Licht aus“ an vielen Gebäuden

Würzburg. Die Stadt Würzburg, die katholische Kirche und die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung ergreifen ab Montag, 8. August, mehrere Maßnahmen, um Gas und Strom zu sparen.

Bis auf Weiteres bleiben Beleuchtungen an städtischen, staatlichen und kirchlichen Gebäuden abgeschaltet, die nicht sicherheitsrelevant sind.

Betroffen sind auch Brunnen und Schwimmbäder. Das tut die Stadt Würzburg jetzt in einer Pressemitteilung kund.

Einige Kirchen betroffen

Bei den kirchlichen Gebäuden geht das Licht aus an den Fassaden der bekannten Wallfahrtskirche Käppele und des Neumünsters, der Grabeskirche der Frankenapostel. Aus Sicherheitsgründen müssen die Fassaden von Kiliansdom und Marienkapelle ebenso beleuchtet bleiben wie die Fassaden von Residenz und Falkenhaus am Markt, da diese Beleuchtungen auch den jeweiligen Vorplatz beleuchten.

Energiespar-Tipps

Mit dieser Aktion in der Stadt Würzburg startet das Bistum Würzburg jetzt eine Reihe mit wöchentlichen Energiespar-Tipps für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen.

Nach den Worten des Umweltbeauftragten der Diözese Würzburg, Christof Gawronski, lassen die aktuellen Entwicklungen viele haupt- und ehrenamtliche Verantwortliche in Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen mit Sorge auf den Winter schauen. „Können wir es ethisch vertreten, unsere Kirchen zu heizen, wenn dafür im Kindergarten die Temperatur herunter gedreht werden muss? Können wir uns das in der jetzigen Situation überhaupt leisten, in gewohnter Weise Energie zu verbrauchen?“, fragten sich die Gemeinden.

Insgesamt sei es sehr wichtig, dass möglichst viele in den nächsten Monaten aufmerksam seien und prüften, wo sich Verbesserungen und Einsparungen erreichen ließen. Große technische Erneuerungen seien auf die Schnelle nicht möglich, sagt Gawronski.

Jede Menge Möglichkeiten

„Aber es gibt jede Menge Möglichkeiten mit kleinen kostengünstigen oder sogar kostenfreien Maßnahmen in Summe zwischen fünf und 20 Prozent Energie einzusparen“, so Gawronski pow