Laptops aus Schule in Ochsenfurt gestohlen

Ochsenfurt. Voraussichtlich in der Nacht zum Sonntag, 22. Januar 2023, wurde gewaltsam in die Ochsenfurter Realschule in der Pestalozzi-Straße eingebrochen. Dort wurden laut Polizei einige Büros durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungstand wurde eine größere Anzahl von schuleigenen Laptops der Marke Dell (Typ Latitude 7320) mit dazugehörigen Laptop-Ladewagen entwendet.

Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro beziffert. Aufgrund der Tatbegehung wird davon ausgegangen, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat. Zum Abtransport des Diebesguts dürfte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug benutzt worden sein. Die Polizei in Ochsenfurt sucht nach Zeugen.