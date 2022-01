Ladendiebstahl an Geiselwinder Tankstelle

Geiselwind. Ein Angestellter einer Tankstelle auf dem Autohof Strohofer an der A 3 meldete am Sonntagmorgen der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried einen Ladendiebstahl mit Tankbetrug. Der bislang unbekannte Täter hatte in der Tankstelle eine Packung Chips und eine Getränkeflasche entwendet. Außerdem tankte er für zirka zehn Liter Benzin. Danach fuhr er ohne zu zahlen davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem grauen Kleinwagen verlief erfolgreich. Der Pkw wurde am Biebelrieder Kreuz in Richtung Frankfurt fahrend festgestellt. Ein Anhalteversuch des Kleinwagens führte dazu, dass dessen Fahrer auf der Nebenfahrbahn der A 3 wendete und als Geisterfahrer zurück zur Anschlussstelle Rottendorf fuhr und dort die Autobahn verließ. Dabei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Eine großräumig eingeleitete Fahndung unter Einbeziehung der Nachbardienststellen verlief ergebnislos. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei waren die an dem gesuchten Auto angebrachten Kennzeichen aus dem Raum Frankfurt in der Nacht zuvor gestohlen worden. Außerdem beging der Gesuchte auf der A 81 einen weiteren Tankbetrug im Bereich Tauberbischofsheim. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die durch die Geisterfahrt gefährdet wurden.

