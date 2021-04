Ladendieb schlägt zu

Würzburg. Ein auf frischer Tat ertappter Ladendieb schlug im Hauptbahnhof auf einen Zeugen ein und flüchtete. Er wurde kurz darauf festgenommen.

Der 38 Jahre alte Rumäne betrat am Sonntag gegen 16 Uhr einen Gastronomiebetrieb und steckte sich dort 13 Tafeln Schokolade in seine Jackentasche. Beim Verlassen des Geschäftes sprach ihn ein Reisender, der die Tat zuvor beobachtet hatte, darauf an, woraufhin er die Süßigkeiten wieder zurücklegte. Anschließend ging er erneut auf den 59-jährigen Zeugen zu und schlug diesem zweimal mit der Faust ins Gesicht. Der Täter entfernte sich danach Richtung Innenstadt, wo er durch eine Streife der Landespolizei an einer Straßenbahnhalte festgenommen und der Bundespolizei übergeben wurde.

Der Zeuge erlitt durch die Schläge ein blutende Wunde am Kopf, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Eine bei dem Täter durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die Beamten, die schließlich Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung einleiteten. pol