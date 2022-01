Ladendieb geschnappt

Würzburg. Ein Detektiv konnte am Samstag gegen 18.15 Uhr in einem Kaufhaus in der Würzburger Innenstadt einen Mann dabei beobachten, wie er in der Drogerieabteilung mehrere hochwertige Parfumflaschen einsteckte – offenbar in der Absicht, sie zu stehlen. Zudem erkannte der Kaufhausdetektiv, dass der Mann bereits in der Vergangenheit Parfums entwendet hatte, zum damaligen Zeitpunkt jedoch flüchten konnte. Nachdem der 19-jährige Ladendieb das Kaufhaus verlassen hatte, ohne das Parfum zu bezahlen, folgte ihm der Detektiv. Der Ladendieb konnte von einer Polizeistreife im Ulmer Hof festgenommen werden. Das Diebesgut hatte der Dieb unter einem parkenden Pkw abgelegt. Neben der Beute aus dem Kaufhaus fand die Polizei weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1