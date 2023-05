Kripo Würzburg identifiziert mutmaßlichen Erpresser

Veitshöchheim. Hartnäckige Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Würzburg haben zur Identifizierung eines mutmaßlichen Erpressers geführt, der im Laufe des Jahres 2022 versucht hatte, Eigenheimbesitzer einzuschüchtern. Der Mann soll in mehreren Fällen via Erpressungsschreiben mit "Unglücksfällen" gedroht haben, wenn die Geschädigten keine Kryptowährungen an ihn überweisen würden.

Die Ermittler sind sich sicher, den Urheber der Erpressungsschreiben mit dem 53-jährigen Mann identifiziert zu haben. Die Staatsanwaltschaft Würzburg wird voraussichtlich in dem Ermittlungsverfahren, dem 14 Fälle der versuchten räuberischen Erpressung zugrunde liegen, zeitnah Klage zum Landgericht erheben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Behörden davon aus, dass der Beschuldigte keine tatsächlichen Verbindungen zur organisierten Kriminalität hat.