Krawalle blieben aus

Würzburg. Nach dem ersten Wochenende, an dem der Kranenkai ab 22 Uhr gesperrt wurde, zieht die Stadt positive Bilanz und spricht die Stadt von einem „Durchatmen“.

So seien Krawalle wie in einigen anderen Städten in Würzburg ausgeblieben. Die Polizei habe mit viel Fingerspitzengefühl den neuen Party-Hotspot in Corona-Zeiten entschärft, resümiert Kommunalreferent Wolfgang Kleiner.

Die Sperrung des Kranenkais funktionierte aus städtischer Sicht problemlos. Ein Teil der Menschenmenge ging, wie zu erwarten war, nach der Räumung der Uferpromenade nicht direkt nach Hause, sondern verteilte sich am Mainufer Richtung Löwenbrücke oder auch im Bereich der Juliuspromenade neu. Ein vergleichbarer Ansammlungspunkt mit lauter Musik und starkem Alkoholkonsum bis in Morgenstunden konnte jedoch weder am Freitag noch am Samstag ausgemacht werden.

Viel Alkohol

Die Kontrollen des Jugendschutzes zeigten, dass aktuell nachts auf den Straßen sehr viel Alkohol getrunken wird. 90 Prozent der Angetroffenen hatten alkoholische Getränke bei sich. Auch Cannabis-Konsum ist an einigen Stellen ein Thema. Beim Gros der Feiernden handelt es sich um volljährige Erwachsene zwischen 20 und 30 Jahren, nur ein geringer Prozentsatz ist minderjährig. Am Graf-Luckner-Weiher und am Sanderauer Mainufer sensibilisierte das städtische Gartenamt zudem mit einer „Wir haben dieses Wochenende frei!“-Aktion. Der Müll blieb von Freitag bis Montag liegen. Ca. 15 Kubikmeter fielen allein in der Kurt-Schuhmacher-Anlage an; knapp 200 Pizzakartons wurden zwischen dem Hauptbahnhof und Altem Kranen eingesammelt.

Die Stadt rät den Bürgern, auf Nachhaltigkeit zu achten und Mehrwegflaschen sowie wiederverschließbaren Schüsseln zu verwenden. „Null Verständnis haben wir, wenn sogar vor Kinderspielplätzen nicht Halt gemacht wird und hier Flaschen landen oder gar die Notdurft verrichtet wird.“