Kontrolle unbedingt nötig

Über die Medien werden wir immer wieder darüber informiert, dass wegen Corona nicht nur an Flughäfen, sondern auch an Grenzübertritten nach Deutschland geprüft wird, ob man geimpft, genesen oder getestet ist.

Kürzlich begleitete ich einen Hilfsgütertransport nach Rumänien für Alten-/Pflegeheime, Kinderdörfer und Arztpraxen/Kliniken. Weder auf der Hinfahrt noch auf der Rückfahrt durch Österreich, Ungarn und Rumänien fanden an den Grenzen Überprüfungen, auch nicht zufällig, statt. Die Teilnehmer an diesem Transport waren alle den Richtlinien entsprechend geimpft. In Rumänien herrscht weitverbreitet die Meinung, dass es sich bei Corona um ein Politikum und nicht um eine Infektion handelt. Dort werden entsprechend wenige Teste und Impfungen durchgeführt. Vertrauen ist gut, in dieser Situation ist Kontrolle besser und unbedingt notwendig, um eine neue Infektionswelle zu verhindern.