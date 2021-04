Kohlenmonoxid strömte ins Haus

Gemünden. Nach dem Tod einer 68-jährigen Frau in Gemünden am Main ist die Todesursache ermittelt. Mitte Januar hatte in Wernfeld ein Ehepaar in seinem Schlafzimmer eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten (wir berichteten). Die 68-Jährige starb, ihr Ehemann konnte sich von der Vergiftung erholen. Die Kripo Würzburg war mit intensiven Ermittlungen auf die Suche nach der Ursache gegangen. Ein Gutachten belegt nun, dass das Kohlenmonoxid aus dem Pellets-Lager im Keller in das Schlafzimmer geströmt war. Durch Risse im Mauerwerk war das unsichtbare Gas in die Wohnräume und somit auch das Schlafzimmer des Ehepaares gelangt Der Sohn des Paares hatte seine Eltern gegen 16.30 Uhr regungslos in ihrem Schlafzimmer liegend vorgefunden und sofort den Notruf gewählt. Die 68-Jährige konnte trotz aller Bemühungen des Notarztes und des Rettungsdienstes nicht gerettet werden. Ihr 72 Jahre alter Ehemann wurde mit einer CO-Vergiftung in eine Klinik gebracht und erholte sich dort wieder.

