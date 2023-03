Körperverletzungen in Würzburg

Würzburg. In der Nacht auf den heutigen Sonntag kam es auf

der Würzburger Talavera zu einer Körperverletzung. Der bislang unbekannte Täter schlug einem 19-

Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser gegen ein geparktes Auto und danach auf

den Boden fiel. Der 19-Jährige wurde verletzt. Die Tat wurde von Zeugen beobachtet.

Zuvor war am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Luitpoldstraße, an der

Treppe zur Talavera, eine weitere Körperverletzung mitgeteilt worden. Hier hätten laut Zeugen mehrere

Personen auf einen am Boden liegenden 17-Jährigen eingetreten.

Ein 20-Jähriger wollte dazwischen gehen und wurde am Kopf

verletzt. Die Tatverdächtigen konnten sich vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt entfernen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet weitere Zeugen, sich unter

Telefon 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.