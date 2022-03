Körperverletzung in Diskothek

Würzburg. In einer Diskothek in der Sanderstraße kam es am Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 33-jährigen Frau, die in der Diskothek zu Gast war, und einem 21-jährigen Mitarbeiter. Die 33-jährige biss und bespuckte den 21-jährigen Mitarbeiter. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt waren schnell am Einsatzort und brachten die 33-Jährige zur Dienststelle. Hierbei trat sie nach mehreren Polizeibeamten und beleidigte diese. Die Frau, die unter Alkoholeinfluss stand, erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung und Körperverletzung. Polizisten wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der 21-jährige erlitt leichte Verletzungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1