Körperverletzung an Haltestelle

Würzburg. Eine an der Straßenbahnhaltestelle Juliuspromenade (Linie 4, Sanderau-Ulmer Hof) wartende, 22-jährigen Frau wurde am Donnerstag gegen 15:35 Uhr von einem gleichaltrigen Mann angegangen. Dieser bespuckte und beleidigte die Frau und versuchte sie zu schlagen. Anschließend kam der Lebensabschnittsgefährte der 22-Jährigen hinzu und die Situation spitzte sich erneut zu. Bereits vorab hatten zwei weitere Vorfälle in der Straßenbahn mit dem Aggressor stattgefunden. Aufgrund psychischer Auffälligkeiten wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik untergebracht.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt hierbei wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung. Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, oder eventuell weitere Geschädigte sollten sich unter Telefon 0931/4572230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung setzen. pol