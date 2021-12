Knöllchen sind jetzt digital

Würzburg. Ab Montag müssen Betroffene in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren damit rechnen, statt einen altbekannten Strafzettel eine sogenannte Bürgerbenachrichtigung zu erhalten. Das neue Verfahren spart der Verwaltung Zeit und stellt für die Bevölkerung eine Vereinfachung dar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits vor mehreren Wochen stellte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in Nürnberg das „Digitale Knöllchen“ vor. Dahinter verbirgt sich eine Anwendung auf den dienstlichen Smartphones von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die nun künftig Ordnungswidrigkeiten digital erfassen können. Das handschriftliche Ausfüllen der Verwarnungsvordrucke hat damit ein Ende. Parkverstöße etwa werden künftig nur noch kurz ins Smartphone getippt und, wenn erforderlich, mit einem Foto festgehalten. Der „Verkehrssünder“ bekommt eine Bürgerbenachrichtigung mit einem QR-Code an den Scheibenwischer geklemmt. Über diese kann man auf einem neuen Bürger-Infoportal die Verkehrsordnungswidrigkeit einsehen und bezahlen. Die Nutzung des Bürger-Infoportals ist allerdings freiwillig. Wer es nicht nutzen kann oder will, erhält die Verwarnungen nach wie vor auch per Post. Die Münchner Polizei hat das neue Verfahren seit Juni getestet. Die Resonanz der Bevölkerung sei positiv, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Einführung der sogenannte mOWi-App soll in Unterfranken fließend vonstattengehen. Damit vorhandene Strafzettelblöcke nicht weggeworfen werden müssen, werden diese erst noch vollständig aufgebraucht. Parallel dazu werden aber auch schon die „Digitalen Knöllchen“ verwendet. pol