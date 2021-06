Klinische Studie gegen das Schnarchen

Würzburg. Das Universitätsklinikum Würzburg will eine Studien für eine neue Schnarchtherapie durchführen. Dazu werden Teilnehmer gesucht.

AdUnit urban-intext1

Mann oder auch Frau schnarcht. Davon ist der Bettpartner genervt? Dann könnte die Teilnahme an einer vom HNO-Schlaflabor des Uniklinikums Würzburg durchgeführten klinischen Studie eine Chance auf Verbesserung sein. Ansatzpunkt dabei ist ein spezielles Training der Zungen- und Schlundmuskulatur.

Lebensqualität beeinflusst

Schnarchen kann die Lebens- und Schlafqualität erheblich beinträchtigen. Um hier Abhilfe zu schaffen, will das Team des HNO-Schlaflabors des Uniklinikums Würzburg (UKW) in einer Studie untersuchen, ob Schnarchen durch eine myofunktionelle Therapie, also ein spezielles Training der Zungen- und Schlundmuskulatur, reduziert werden kann.

Für einen gesunden Schlaf

Dafür suchen die zum Interdisziplinären Zentrum für gesunden Schlaf des UKW gehörenden Expertinnen und Experten noch Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer. Diese sollten zwischen 18 und 65 Jahre alt sein und schnarchen.

AdUnit urban-intext2

Außerdem sollte ein Bettpartner vorhanden sein, mit dessen oder deren Hilfe das Schnarchen vor und nach der Therapie bewertet werden kann.

Die Studie will die Wirksamkeit einer myofunktionellen Therapie im Vergleich zu einer Kontrollgruppe untersuchen.

AdUnit urban-intext3

Screening

Zu Beginn durchlaufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein schlafmedizinisches Screening mit Gespräch, Untersuchung und zudem einer ambulanter Messung zu Hause.

AdUnit urban-intext4

Nach dem Studieneinschluss und einer zufälligen Zuteilung zur Behandlungs- oder Kontrollgruppe führen sie nach Anleitung selbstständig sechs Wochen lang Übungen zu Hause durch. Nach dieser Zeit – und nochmals sechs Monate nach Therapiebeginn – wird der Rückgang des Schnarchens durch den Bettpartner, Fragebögen und die Aufzeichnung der Schnarchgeräusche kontrolliert.