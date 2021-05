Kliniken in Würzburg und Umgebung öffnen wieder für Besucher

Würzburg. Ab Dienstag, 1. Juni, öffnen die Kliniken in Würzburg und dem Umland wieder für Patientenbesucher. Um das Infektionsrisiko für Patienten und Personal weiterhin so gering wie möglich zu halten, sind bei diesen Besuchen strikte Hygieneregeln einzuhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums Würzburg Mitte.

In der regelmäßigen Runde der Pandemiebeauftragten der Kliniken in Stadt und Landkreis Würzburg sowie den Landkreisen Kitzingen und Main-Spessart haben alle Häuser ein weitgehend abgestimmtes Vorgehen vereinbart. Ab 1. Juni ist nach der „Regel 1-1-1“ ein Besucher pro Patient und Tag für eine Stunde erlaubt. Alle Besucher müssen sich registrieren und strenge Hygienevorgaben einhalten. In der gesamten Klinik besteht eine Tragepflicht von medizinischen Masken. Voraussetzung für den Besuch ist zudem ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) oder ein Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). Akzeptiert werden nur Tests einer offiziellen Teststelle, vor Ort in den Kliniken können keine Tests angeboten werden. Diese Regelung gilt auch für Personen, die bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben oder noch nicht vollständig geimpft sind. Ausgenommen von der Testpflicht ist nur, wer vollständig geimpft sind und die letzte Impfdosis vor mehr als 14 Tagen erhalten hat. Hierbei ist der Impfnachweis samt Lichtbildausweis vorzulegen. Trotz verbesserter Möglichkeiten sollten Besuche so weit wie möglich eingeschränkt bleiben, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. pm