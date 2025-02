Kist: Bei Kontrolle Kokain sichergestellt

Würzburg. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried haben am Mittwochabend bei einer Fahrzeugkontrolle rund ein Kilogramm Betäubungsmittel und mutmaßliches Drogengeld sichergestellt, so die Polizei am Sonntag. Zwei Männer im Alter von 27 und 30 Jahren wurden festgenommen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Den Polizisten fiel zunächst ein Pfefferspray im Bereich der Mittelkonsole auf, dessen Umgang dem 27-jährigen Fahrer und seinem 30-jähriger Beifahrer gesetzlich verboten war. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fanden die Beamten rund ein Kilogramm Kokain und Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Die verbotene Waffe, das Betäubungsmittel und das mutmaßliche Drogengeld wurden vor Ort sichergestellt. Die Beamten der Autobahnpolizei erklärten den beiden Männern die vorläufige Festnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden in Hessen wohnhaften Männer am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Männer befinden sich inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.