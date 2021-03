Würzburg. „Kirche hat nicht die Vollmacht, Segen zu verweigern“. Das hat der Diözesanrat der Katholiken bei seiner virtuellen Frühjahrsvollversammlung am Samstag deutlich gemacht. Mehrheitlich hat er sich für die kirchliche Segnung homosexueller Paare ausgesprochen. „Wir betonen: Liebe ist keine Sünde. Wo jemand um den Segen Gottes für seine oder ihre Liebesbeziehung bittet, hat die Kirche nicht die Vollmacht, diesen Segen zu verweigern“, heißt es in dem mit großer Mehrheit angenommenen Antrag. Die Delegierten rufen alle Bischöfe auf, sich für eine „längst überfällige Weiterentwicklung der kirchlichen Lehre einzusetzen, um wissenschaftliche Erkenntnisse endlich wahr- und anzunehmen“. Anstatt Leid zu verursachen müsse man Orientierung und Hilfe bieten. „Als pilgerndes Volk Gottes sind wir gemeinsam unterwegs und es ist unsere Aufgabe, uns dabei gegenseitig zu stützen. Wo Paare um den Segen für ihre Liebe bitten, ist es unsere Aufgabe, ihnen diesen zuzusprechen“, so der Antrag. pow