Kind bleibt in Geländer stecken

Volkach. Mit seinem Kopf blieb ein Kind im Geländer der Volkachbachbrücke in Volkach am Mittwochmittag stecken. Mehrmals versuchte der Vierjährige gemeinsam mit seiner Mutter selbst seinen Kopf aus dem Geländer zu befreien, was jedoch erfolglos blieb.

Da der Hals des Kindes immer mehr anschwoll, alarmierten Passanten die Feuerwehr.

Geländer auseinandergedrückt

Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr drückte mit Hilfe eines hydraulischen Rettungsspreizers das Geländer auseinander und befreite somit den Jungen. Während den Rettungsarbeiten wurde der Vierjährige von einem Feuerwehrmann betreut, der ihm alle Schritte in Ruhe erklärte. Keine zwei Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehr war das Kind bereits befreit.

Bei der Untersuchung im Rettungswagen konnte keine Verletzung festgestellt werden. Für den tapferen Jungen gab es am Ende von der Feuerwehr noch einen Plüschbär. Das Brückengeländer wurde mit dem Rettungsspreizer wieder in die Ausgangsposition zusammengedrückt. Sachschaden entstand somit keiner.

