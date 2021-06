Kiliani wieder an Corona angepasst

Würzburg. Auch in diesem Jahr wird die Kiliani-Wallfahrtswoche von den Corona-Schutzmaßnahmen bestimmt. Neben den Kiliani-Gottesdiensten und den täglichen Pilgermessen werden insgesamt sechs regionale Pontifikalmessen gefeiert. Die großen Begegnungen auf dem Kiliansplatz fallen auch in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie aus.

„Christus ist das Haupt“

Die Kiliani-Wallfahrtswoche von Sonntag, 4., bis Sonntag, 11. Juli, steht unter einem Satz aus dem Epheserbrief: „Wir aber wollen, von der Liebe geleitet, die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hin wachsen. Er, Christus, ist das Haupt.“ Die Pontifikalmessen zur Eröffnung und zum Abschluss der Kiliani-Wallfahrtswoche werden live auf TV Mainfranken sowie auf der Bistumshomepage (livestreams.bistum-wuerzburg.de) übertragen.

„Auch in diesem Jahr muss die Wallfahrt wegen der Coronapandemie in einer anderen Form stattfinden“, sagt Bischof Dr. Franz Jung. Doch auch über die Coronapandemie hinaus lebten die Menschen in einer Zeit der großen Veränderungen in der Gesellschaft und in der Kirche.

„Die Veränderungen lassen uns aber auch spüren, wie wichtig die Orientierung auf Christus hin ist. Auf ihn hin zu wachsen und die Wahrheit zu bezeugen, wird uns helfen, den Weg in eine neue Zukunft zu finden“, sagt der Bischof mit Blick auf das diesjährige Motto der Kiliani-Wallfahrtswoche.

Aufgrund der Coronaschutzmaßnahmen ist die Zahl der Sitzplätze in den Gottesdiensten begrenzt. Für die Pontifikalgottesdienste – ausgenommen die Gottesdienste für bestimmte Zielgruppen – ist eine Anmeldung im Internet unter kiliani.bistum-wuerzburg.de erforderlich.

Eröffnung am 4. Juli

Bischof Dr. Franz Jung eröffnet die Kiliani-Wallfahrtswoche am Sonntag, 4. Juli, um 10 Uhr mit einem Pontifikalamt im Kiliansdom. Die sonst übliche Reliquienprozession mit den Häuptern der Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan von der Pfarrkirche Sankt Burkard über die Alte Mainbrücke zum Dom fällt aus. Der Schrein mit den Häuptern der Frankenapostel wird wie in jedem Jahr im Dom aufgestellt. Um 17 Uhr feiert Bischof Jung eine Pontifikalvesper.

Pontifikalmesse

Am Sonntag, 11. Juli, feiert Bischof Jung um 10 Uhr im Kiliansdom zum Abschluss der diesjährigen Kiliani-Wallfahrtswoche eine Pontifikalmesse besonders für Familien. Die Messe endet mit der Reponierung der Reliquien im Kiliansdom.

Von Montag, 5., bis Samstag, 10. Juli, gibt es jeweils um 9 Uhr eine Pilgermesse im Dom. Jeweils um 12.05 Uhr wird ein Orgel-Impuls mit einem Mitglied des Domkapitels angeboten. pow