Kein "Fleischverbot" bei Stadtfest in Würzburg

Würzburg. Eine etwas kuriose Pressemitteilung des Würzburger Stadtmarketings erreichte die FN-Redaktion am Dienstagabend. Darin heißt es: „Vielfach erreichten uns heute wie auch in den vergangenen Tagen Nachfragen bezüglich eines angeblichen ,Fleischverbots‘ auf dem Würzburger Stadtfest, das am 15. und 16. September zum 33. Mal zehntausende Besucher in die Würzburger Innenstadt ziehen wird. Beim ,Stadtfest-Fleischverbot‘ handelt es sich jedoch um eine Fehlinformation, die aktuell im Netz kursiert und auch über Messengergruppen weiterverbreitet wird. Der Hintergrund: leider haben zwei große überregionale Medien in ihrer aktuellen Berichterstattung den Würzburger Hafensommer und das Stadtfest in einen Topf geworfen und vermelden ,Würzburg: Fleischverbot auf Stadtfest‘. Davon möchten wir uns als Veranstalter des Würzburger Stadtfests aufs Deutlichste distanzieren. Beim Würzburger Stadtfest ist jeder willkommen. Egal, ob Carnivore, Vegetarier oder Veganer.“

Für alle möglichen Arten von Speisen werde natürlich gesorgt. Für den Samstag seien sogar ein Weißwurstfrühstück und für den Mittag ein Schnitzelfest in Planung. Darüber hinaus würden aber „natürlich auch vegane und vegetarische, wie auch alle möglichen süßen Speisen angeboten“.