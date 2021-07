Kapitän verhindert Schlimmeres

Würzburg. Nur einem beherzten Ausweichmanöver des Schiffsführers ist es zu verdanken, dass es in den frühen Morgenstunden des Sonntags nicht zu einem größeren Unfall auf dem Main kam. Um 6 Uhr fuhr das Fahrgastkabinenschiff aus der Schleuse Würzburg in Richtung Randersacker aus. Dabei erkannte der Schiffsführer am Sebastian-Kneipp-Steg gerade noch rechtzeitig ein etwa drei mal ein Meter großes massives Werbeschild, das an Spanngurten mehrere Meter inmitten der Fahrrinne von der Brücke herabhing. Trotz eines Notmanövers konnte er nicht verhindern, dass das Schild mehrfach gegen die Schiffsaußenseite schlug. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt nach der Schleuse die Arbeiten an Deck erledigt, so dass sich hier kein Besatzungsmitglied mehr aufhielt. Auch Fahrgäste hätten schwer verletzt werden können.

Die Wasserschutzpolizei Würzburg hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr aufgenommen und nimmt unter Telefon 0931/4572231 Hinweise entgegen.