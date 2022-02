Weil er der geplanten Erweiterung des Juliusspital-Seniorenstifts im Weg stand, hat der große Götterbaum in der Klinikstraße vor einem Jahr mehrmals für Schlagzeilen gesorgt. Im vergangenen Frühjahr hat die Stadt den Baum mit seinem Stammumfang von gut 4,20 Metern als innerstädtisches Naturdenkmal unter Schutz gestellt, so dass der Bauherr neu planen musste. Das Ergebnis wurde jetzt in der

...