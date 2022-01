„Jugendarbeit kaum möglich“

Würzburg. Die Sozialreferentinnen und Sozialreferenten der Bayerischen Städte Würzburg, Nürnberg, Augsburg und München fordern die bayerische Staatsregierung in einem offenen Brief auf, alle Angebote der Offenen Jugendarbeit als außerschulische Bildungsangebote auch negativ getesteten Jugendlichen zugänglich zu machen.

Minderjährige Schülerinnen und Schüler in Bayern erhielten derzeit Zugang zu Gastronomie, ins Beherbergungswesen, sowie zu sportlicher, musikalischer und schauspielerischer Eigenaktivität, wenn sie regelmäßig getestet werden, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Ausnahme für diese Personengruppe – von den in diesen Bereichen üblicherweise geltenden 2G- und 2Gplus-Voraussetzungen – habe die Bayerische Staatsregierung fortgeführt und verlängert. Sie gelte aber weiterhin nicht für Schülerinnen und Schüler über 18 Jahre und auch nicht für die Angebote und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Damit sei präventive Arbeit in Jugendzentren oder Freizeitstätten faktisch kaum mehr möglich. Betroffen seien auch Nachhilfeangebote, die von der Jugendarbeit initiiert sind: Sie seien als außerschulische Bildungsangebote in Jugendzentren weiterhin nur unter 2G-Voraussetzungen erlaubt.

Offene Jugendarbeit, so argumentieren die Sozialreferenten, sei aber Pflichtaufgabe der Kommunen und Teil eines funktionierenden Gemeinwesens. Sie biete den Jugendlichen eine Anlaufstelle für ihre Freizeitgestaltung und erreiche sozial benachteiligte junge Menschen, die eben keine regelmäßigen Angebote wahrnehmen wollen und können und oft in belasteten Familiensituationen leben.

Die offene Jugendarbeit sei daher ein niedrigschwelliges Hilfeangebot für die Menschen, „die als letztes geimpft werden können und als erstes in der Pandemie zurückstecken mussten“. Dieses Angebot wie auch positive Einflussnahme fehlten im öffentlichen oder privaten Raum, in den die ungeimpften Jugendlichen stattdessen ausweichen und sich weiter ohne Schutz und ohne Kontrolle treffen würden. Gemäß aktueller Infektionsschutzmaßnahmenverordnung könnten minderjährige Schüler beispielsweise zwar ohne Maske im Sportverein gemeinsam Sport treiben, das Jugendzentrum oder den Jugendtreff aber dürften sie, wie auch ungeimpfte und Jugendliche über 18 Jahren nicht betreten.

Dadurch, dass ungeimpfte Jugendliche nicht mehr in den Jugendtreff oder das Jugendzentrum kommen könnten, verlören sie fast komplett den Anschluss an ihr soziales Netzwerk, Pädagogen können keinen Einfluss mehr nehmen und jahrelang aufgebaute, wertvolle Beziehungsarbeit gehe Woche für Woche verloren. Da Ungeimpfte auch keine Nachhilfeangebote mehr wahrnehmen könnten, treibe dies nicht nur soziale Ungerechtigkeit, sondern auch Bildungsungleichheit weiter voran. Mit 2G in Einrichtungen der Jugendarbeit könne bei noch nicht geimpften Jugendlichen zudem auch keine Aufklärungsarbeit geleistet werden, um noch unentschlossene Jugendliche und ihre Familien zur Coronaimpfung zu motivieren.

„Dabei würden sich viele unserer jugendlichen Besucher gerne impfen lassen, können ihre Eltern aber nicht davon überzeugen, mit ihnen zum Impfzentrum oder zum Arzt zu gehen.“ Ungleichbehandlung“. Durch die pandemiebedingten Belastungen der Familien, den Druck auf Jugendliche und die immer wiederkehrenden infektionsbedingten Einschränkungen der sozialen Kontakte sind junge Menschen zunehmend psychischen Belastungen ausgesetzt. Dr. Hülya Düber, Sozialreferentin der Stadt Würzburg, ist alarmiert: „Schon jetzt zeigen Erhebungen, dass junge Menschen von den Einschränkungen massiv belastet sind. Dazu gehören Depressionen, Angstsymptome und psychische Auffälligkeiten. Die Jugendämter beobachten in Folge dessen eine Zunahme beispielweise von Selbst- und Fremdgefährdungen und immer öfter auch die Flucht in Verschwörungsideologien.“

„3G statt 2G im Bereich der Offenen Jugendarbeit ist unserer Meinung nach nötig, um ständig weiter entstehende soziale Ungerechtigkeiten unter jungen Menschen vorzubeugen. Der Zugang zu präventiven und integrativen Angeboten darf nicht von einem von Eltern bestimmten Impfstatus abhängig gemacht werden. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dürfen nicht weiter die Verlierer der Pandemie-Maßnahmen sein“, so die vier Sozialreferenten. pm

