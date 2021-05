Jüdisches Museum öffnet wieder

Würzburg. Das Jüdische Museum Shalom Europa in der Valentin Becker Straße 11 öffnet wieder nach den Feiertagen von Schavuot und Pfingsten ab Dienstag, 25. Mai, wie gewohnt sonntags von 11 bis 16 Uhr und montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr. Aufgrund der Corona-Lage ist für den Besuch im Museum auch für Einzelbesucher eine verbindliche Terminabsprache erforderlich. Anmeldungen werden während der Öffnungszeiten unter Telefon 0931/4 04 14 41 oder per Email unter museum.shalomeuropa@gmx.de entgegengenommen.

Da das Interesse der Einzelbesucher an Führungen im Jüdischen Museum Shalom Europa zugenommen hat, bieten die Ehrenamtlichen ab Sonntag, 30. Mai, jeden Sonntag um 14 Uhr öffentliche Führungen an. Am Sonntag, 6. Juni, stehen um 13 und 15 Uhr gleich zwei öffentliche Führungen auf dem Programm. Auch hierfür ist eine Anmeldung notwendig. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt. Am Donnerstag, 3. Juli (Fronleichnam), hat das Museum geschlossen.

Beim Eintritt ins Museum werden die Kontaktdaten der Besucher schriftlich festgehalten. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist der Besuch im Jüdischen Museum Shalom Europa nicht mehr möglich. Aktuelle Änderungen sind unter www.museumshalomeuropa.de im Internet zu finden.