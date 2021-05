Inzidenzwert sinkt auf 11,7

Würzburg. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Würzburg ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag auf 11,7 gesunken. Gleichzeitig wurden aus Würzburg zwei weitere Todesfälle an oder mit Corona gemeldet: Eine 80-jährige Frau und ein 74-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet sind in Kliniken verstorben. Die Verstorbenen waren mehrfach vorerkrankt und positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion erhöht sich damit auf 192 (121 in der Stadt, 71 im Landkreis).

Trotz der niedrigen Inzidenz bleibt die Maskenpflicht im Würzburger Innenstadtbereich vorerst bis 6. Juni bestehen, allerdings zurzeit nur noch auf der Alten Mainbrücke. Diese besteht von 6 bis 22 Uhr, auch auf den Auf- und Abgängen zur Brücke. , vorerst bis 6. Juni 2021. Weitere, im Stadtgebiet Würzburg gültige Corona-Regeln sind unter www.wuerzburg.de zu finden. pol